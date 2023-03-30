Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu?

Evcil hayvanınız sizi seviyor mu? Bunu öğrenmek sandığınız kadar zor değil! Kuşunuzdan balığınıza beslediğiniz evcil hayvanınızın mutlu olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. İşte evcil hayvanınızın sizi sevdiğini gösteren o işaretler....