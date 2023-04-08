Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...
Çamaşır makinelerin iyi yıkaması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Uzmanlar 5 adımda çamaşır makinesini nasıl pırıl pırıl hale getirdiklerini açıkladılar.İşte 5 adımda çamaşır makinesini temizleme yöntemi...
08.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:34
ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJAN GÖZÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ
Bulaşık makinesi tableti ile çamaşır makinesi deterjan gözünü yepyeni bir hale getirebilirsiniz. Öncelikle bir ölçek suya bir bulaşık makinesi tableti atın ve eritin.
Dilerseniz çamaşır makinesi deterjan gözünü yerinden çıkararak bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.