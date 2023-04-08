RAMAZAN İMSAKİYE
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Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...

Çamaşır makinelerin iyi yıkaması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Uzmanlar 5 adımda çamaşır makinesini nasıl pırıl pırıl hale getirdiklerini açıkladılar.İşte 5 adımda çamaşır makinesini temizleme yöntemi...

takvim.com.tr
08.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:34
Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...

Çamaşır makinesi nem birikmesi nedeniyle küf barındırabilir ve genellikle derin bir temizlik gerektirir. Göz ardı edilirse bu duurm çamaşırlarınızın küf kokmasına neden olabilir. İşte pırıl prıl çamaşırlar için yapmanız gerekenler...

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Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...

ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJAN GÖZÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ


Bulaşık makinesi tableti ile çamaşır makinesi deterjan gözünü yepyeni bir hale getirebilirsiniz. Öncelikle bir ölçek suya bir bulaşık makinesi tableti atın ve eritin.

Dilerseniz çamaşır makinesi deterjan gözünü yerinden çıkararak bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...

Sonrasında ise yumuşak bir sünger yardımıyla deterjan gözünün tüm bölümlerini silin.

Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...

Daha sonra nemli bez yardımıyla durulayın.

Ev hanımları bile bilmiyor! 5 adımda deterjan gözünü temizleyin! Pırıl pırıl ve yumuşacık çamaşırlar için...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN

Sirke

Karbonat

Bez

Bulaşık makinesi tableti

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