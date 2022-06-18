Ev fiyatları düştü mü? Yüzde 0,89, 0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? Şartları ve konut fiyatları hakkında her şey!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giderek artan enflasyonun hammadde fiyatlarını da arttırdığını ve bu doğrultuda da konut fiyatlarının fahiş fiyatlara ulaştığını belirterek, yeni dönemde herkesi ev sahibi yapacak olan iki yeni konut kredisi destek paketinin geliştirdiğini açıkladı.