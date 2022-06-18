Ev fiyatları düştü mü? Yüzde 0,89, 0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? Şartları ve konut fiyatları hakkında her şey!
Mayıs ayında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek, canlı yayında önemli açıklamalara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faiz oranları karşılığında hizmete sunulacak olan iki yeni konut kredisi kampanyasının duyurusunu yapmıştı. 0,89 faizli İlk Evim Konut kredisi için başvurular devam ediyorken Genişletilmiş Konut Kredisi kampanyası için başvuru ekranlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.
Geride bıraktığımız ayın 9'unda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenmiş olan kabine toplantısı, önemli kararlara imza atmıştı. Toplantı bitiminde kameraların karşısına geçen ve toplantıda görüşülen konular ile alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması esnasında iki yeni kampanya haberini de müjdelemişti.
Bu kapsamda duyurunun üzerinden çok geçmeden başvuruya açılan İlk Evim Konut Kredisi paketi başvuruları kabul etmeye devam ederken, Genişletilmiş Konut Kredisi paketinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu.
İlk Evim Konut Kredisi Nedir, Kimler Faydalanabilir?
İlk Evim Konut Kredisi, adından da anlaşılacağı üzere ilk kez, kendi üzerine olan bir eve sahip olacak vatandaşları kapsamaktadır.