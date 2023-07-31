Esenyurt tekel bayi olayı nedir, TUTUKLANDILAR MI? Sansürsüz videosu gündemde! Tarık Özerbay, Azat Özerbay kimdir? Tekel cinayeti sebebi...

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İstanbul Esenyurt'ta bir önceki gün tekel bayiinde meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Cinayet videosu sosyal medyada infial yaratırken yeni gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Son olarak olayın şüphelilerinden Tarık Özerbay ve Azat Özerbay da yakalandı. İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...