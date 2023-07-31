Esenyurt tekel bayi olayı nedir, TUTUKLANDILAR MI? Sansürsüz videosu gündemde! Tarık Özerbay, Azat Özerbay kimdir? Tekel cinayeti sebebi...

İstanbul Esenyurt'ta bir önceki gün tekel bayiinde meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Cinayet videosu sosyal medyada infial yaratırken yeni gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Son olarak olayın şüphelilerinden Tarık Özerbay ve Azat Özerbay da yakalandı. İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...
ESENYURT TEKEL BAYİ OLAYI NEDİR, TUTUKLANDILAR MI?
Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.
Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.