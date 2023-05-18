Eş zamanlı paldır küldür geliyor! Henüz bitmedi! Uyarı üstüne uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Konya ve bu iller...

Bugün itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış etkisi sürmektedir ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tüm illere bu konuda duyuru yapılmıştır. Bölgesel olarak incelendiğinde, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakimken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecektir.