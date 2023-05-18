Eş zamanlı paldır küldür geliyor! Henüz bitmedi! Uyarı üstüne uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Konya ve bu iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısıyla Türkiye'nin 20 ilinde hala baharın gelmediği ve kış aylarının etkisini sürdürebileceği bildirildi. Bu nedenle, olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde fırtınalı ve şiddetli yağışlar beklenmektedir.
Bugün itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış etkisi sürmektedir ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tüm illere bu konuda duyuru yapılmıştır. Bölgesel olarak incelendiğinde, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakimken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecektir.
Fırtınalı ve Şiddetli Yağışların Etkisi
Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak fırtınalı ve şiddetli yağışlar beklenmektedir. Bu bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği öngörülmektedir.
HAVA DURUMU İÇİN UYARI YAPILDI
BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 13°C, 17°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı