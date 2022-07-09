Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

Erken emeklilik şartlarında merak edilen detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. Son senelerde Türkiye'de emeklilikle alakalı oluşturulan yeni düzenlemeler ve sahip olunan çalışmalar ile emekliliğin kapsamı büyük ölçüde değişmeye başladı. Hem emeklilik şartlarında hem maaş ve ikramiyelerinde oluşturulan bu değişimler erken emeklilik konularını da gündeme getirdi.