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Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

SGK doğrultusundan tespit edilen ve alakalı kanunlarda yer alan maddelere göre prim ve sigorta şartını gerçekleştiren kanser hastalarının malulen emekli sayılması mümkün. Bazı süregelen hastalıklardan en az birine sahip olanlar bu haktan yararlanarak emekli olabilecek. İşte emeklilikte merak edilen o detay

takvim.com.tr
09.07.2022 09:29 - Son Güncelleme: 09.07.2022 09:29
Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

Erken emeklilik şartlarında merak edilen detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. Son senelerde Türkiye'de emeklilikle alakalı oluşturulan yeni düzenlemeler ve sahip olunan çalışmalar ile emekliliğin kapsamı büyük ölçüde değişmeye başladı. Hem emeklilik şartlarında hem maaş ve ikramiyelerinde oluşturulan bu değişimler erken emeklilik konularını da gündeme getirdi.

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Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

Kanser Hastaları Da Bu Kapsamda

Malulen emeklilik konusu ile ilgili merak edilen ve bilinmeyen detaylar meydana çıkmaya başladı. Genellikle pandemi ardından bedeninde diğer hastalıklar tetiklenen ve meydana çıkan yeni hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden vatandaşlar malulen emeklilik uygulamasını incelemeye başladılar.

Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

Öte yandan günümüzde nerdeyse yaygın olarak görülen kanser hastalıklarının bazılarının da bu kapsamda yer aldığı aktarıldı.

Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

Malulen emeklilik amacıyla tespit edilen kanser türlerinden birini taşıyan bireylerin prim ve sigorta şartını sağlaması durumunda erken emekli olma hakkından yararlanması sağlanacak.

Erken emeklilikte bilinmeyen detay! 10 yıl süreyle 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor!

Kanser hastalarının teşhisten sonra 1 sene içerİsinde başvurmaları durumunda belirli vakit malul sasenearak maaş almaları mümkündür. Fakat bunun amacıyla de birtakım şartlar aranmaktadır.

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