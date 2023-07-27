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EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Hem Aşure hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook...

Aşure günü mesajları hakkında aramalar hız kazandı. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen ve İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü geldi, çattı. İslamiyette peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü idrak ediliyor. Vatandaşlar sevdiklerine göndermek en güzel mesajları araştırıyor. İşte hem Aşure hem Cuma mesajları haberimizde...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 23:07 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 23:07
EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Hem Aşure hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook... 1

İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Sevdiklerine, tanıdıklarına, ailesine ve dostlarına Aşure günü mesajları gönderecek olan vatandaşlar detayları araştırıyor. 2023 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajlarını yazımızda detaylı bir şekilde derledik....

EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Hem Aşure hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook... 2

CUMA VE AŞURE GÜNÜ SÖZLERİ MESAJLARI

Rabbimizin rahmeti Cuma günü dünyamızı aydınlatıyor, Aşure Günü de bereketiyle dolup taşıyor. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olduğu güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar, Aşure gününüz kutlu olsun!

EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Hem Aşure hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook... 3

Cuma günü, günahlarımızdan arınmak ve yenilenmek için güzel bir fırsattır. Aşure Günü ise sevgi ve hoşgörünün sofrasında buluştuğumuz özel bir gün. Dualarınızın Allah'a ulaştığı, huzur ve bereket dolu bir hafta sonu dilerim.

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