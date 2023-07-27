EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Hem Aşure hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook...

1 İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Sevdiklerine, tanıdıklarına, ailesine ve dostlarına Aşure günü mesajları gönderecek olan vatandaşlar detayları araştırıyor. 2023 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajlarını yazımızda detaylı bir şekilde derledik....

2 CUMA VE AŞURE GÜNÜ SÖZLERİ MESAJLARI Rabbimizin rahmeti Cuma günü dünyamızı aydınlatıyor, Aşure Günü de bereketiyle dolup taşıyor. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olduğu güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar, Aşure gününüz kutlu olsun!

