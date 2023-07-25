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En büyük yaz kabusu tarih oluyor! Hamam böceğine kaçacak delik aratacak o bitki bulundu! Evinize hemen alın!

Hamam böcekleri, çoğu insan için hoş olmayan ve istenmeyen konuklardır. Bu böcekler, belirli kokulardan ve ortamlardan korkabilmektedirler. Eğer evinizde böceklerden korunmak ve onları uzaklaştırmak istiyorsanız, bazı doğal kovucular ile hamam böceklerine müdahale edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 13:32 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 13:32
En büyük yaz kabusu tarih oluyor! Hamam böceğine kaçacak delik aratacak o bitki bulundu! Evinize hemen alın! 1

Hamam böcekleri, geceleri aktif olan gece böcekleridir. Karanlık ve nemli ortamlardan hoşlanırlar, bu nedenle genellikle mutfak ve banyo gibi bölgelerde sıkça görülürler. Ayrıca, gıda kaynaklarına yakın olmaktan da hoşlanırlar.

En büyük yaz kabusu tarih oluyor! Hamam böceğine kaçacak delik aratacak o bitki bulundu! Evinize hemen alın! 2

Hamam Böcekleri Neden Kokulardan Korkar?

Hamam böcekleri, belirli kokulardan ve ortamlardan korkarlar. Bu kokular onların doğal düşmanı olabilecek potansiyel tehlikeleri işaret eder. Bu özelliklerini kullanarak, onları uzaklaştırmak ve evinizden uzak tutmak mümkündür.

En büyük yaz kabusu tarih oluyor! Hamam böceğine kaçacak delik aratacak o bitki bulundu! Evinize hemen alın! 3

Doğal Böcek Kovucu Bitki Özleri

Lavanta ile Hamam Böceklerini Uzaklaştırın

Lavanta, hoş kokusuyla bilinen ve birçok böceğin sevmediği bir bitki özüdür. Lavantadan elde edilen yağı su ile seyrelterek bir sprey şişesine koyabilirsiniz. Bu spreyi evinizin çeşitli bölgelerine uygulayarak hamam böceklerini uzaklaştırabilirsiniz.


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