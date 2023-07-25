En büyük yaz kabusu tarih oluyor! Hamam böceğine kaçacak delik aratacak o bitki bulundu! Evinize hemen alın!

Hamam böcekleri, çoğu insan için hoş olmayan ve istenmeyen konuklardır. Bu böcekler, belirli kokulardan ve ortamlardan korkabilmektedirler. Eğer evinizde böceklerden korunmak ve onları uzaklaştırmak istiyorsanız, bazı doğal kovucular ile hamam böceklerine müdahale edebilirsiniz.