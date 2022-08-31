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Haberler Trend En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

İŞKUR tarafından paylaşılan ilanlar büyük ilgi gördü. 108 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. KPSS şartsız en az ilkokul mezunu garson, bekçi, güvenlik personeli başvuruları için detaylar merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
31.08.2022 09:32 - Son Güncelleme: 31.08.2022 09:32
En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya başladı.İş arayanlar konu hakkında detayları merak ediyor. Garson, güvenlik, temizlik işçisi, bekçi alımları başladı. İŞKUR personel alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR garson, bekçi, güvenlik alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

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En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR perrsonel alımı için başvurularınızı e-devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI VE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ayrıca ilanlar için aranan genel şartlar ise şöyle paylaşıldı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 18 yaşında olmak

En az ilköğretim mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması

Vardiyalı çalışabilecek

Aktif ve dinamik çalışabilmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydının temiz olması

En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı! İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak!

İŞKUR KİMLER BAŞVURABİLİR?
Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır. İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

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