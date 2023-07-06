Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur’lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

MEMURA NE KADAR SEYYANEN ZAM VERİLECEK?

Meclis'e sunulan kanun teklifi ile de kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Meclis'e gönderilen kanun teklifinde seyyanen zam yapılmasını öngören madde "6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.7.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir" şeklinde yer aldı.