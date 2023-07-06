Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur'lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı, memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak alacak. Bu nedenle milyonlarca emekli zamlı yeni maaşlarını merak ediyor. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? İşte detaylar...
MEMURA NE KADAR SEYYANEN ZAM VERİLECEK?
Meclis'e sunulan kanun teklifi ile de kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Meclis'e gönderilen kanun teklifinde seyyanen zam yapılmasını öngören madde "6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.7.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir" şeklinde yer aldı.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?
Meclis'e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak. Bugünkü haliyle memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam, üzerine de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.55 zamlı alacaklar. Emeklilere refah payı altında ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik net değil.