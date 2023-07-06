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Haberler Trend Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur'lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur'lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı, memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak alacak. Bu nedenle milyonlarca emekli zamlı yeni maaşlarını merak ediyor. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
06.07.2023 12:08 - Son Güncelleme: 06.07.2023 12:10
Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur’lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

Memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. Buna göre ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 19.77 oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre de 2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı olacak. İşte 2023 zamlı emekli maaşları...

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Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur’lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

MEMURA NE KADAR SEYYANEN ZAM VERİLECEK?

Meclis'e sunulan kanun teklifi ile de kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Meclis'e gönderilen kanun teklifinde seyyanen zam yapılmasını öngören madde "6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.7.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir" şeklinde yer aldı.

Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur’lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Meclis'e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak. Bugünkü haliyle memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam, üzerine de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.55 zamlı alacaklar. Emeklilere refah payı altında ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik net değil.

Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur’lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

İŞTE KADEMESİNE GÖRE MEMURA ZAM TAHMİNİ

1'e 4 kademesindeki şube müdürü maaşı 2023 yılı Ocak ayında 20 bin 724 TL iken, yüzde 30 zam gelmesi durumunda 26 bin 941 TL olacak.

Emekliye seyyanen zam var mı? KADEMELİ ARTIŞLA yeni zamlı MAAŞ TABLOSU! SSK ve Bağ-Kur’lu havalara uçacak! Emekliye 15 bin.500 TL, memura 8 bin TL...

1'e 4 kademesindeki öğretmen 2023 yılı Ocak ayında 15 bin 793 TL alırken, yüzde 30 zam gelmesi durumunda 20 bin 531 TL alacak bu 22 bin TL'ye tamamlanacak. Bu 22 bin TL'de kalmayacak mutlak suretle oransal bir artış yapılacaktır.

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