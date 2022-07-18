Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 38'den başlayarak 58'e kadar çıkıyor! 5 yıl erken emekli olup maaş alın!
38'den başlayarak 58'e kadar çıkıyor... 5 yıl erken emekli olup maaş alın! Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Yani belli bir yaşı dolduracak, belli bir süre prim ödeyerek çalışacak, üçüncü olarak da yine ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren belli bir süre geçecek.
18.07.2022 08:55 - Son Güncelleme: 18.07.2022 08:55
Kadınlarımızın emekli olmaları erkeklere göre biraz daha kolay. SSK'lı (4A) kadınlar için çalışma süreleri için getirilen sartlar daha az, sigortalılık yılı 20 yıl olarak belirleniyor. Bu süre erkeklerde 25 yıla çıkıyor. Yaş şartlarında da erkeklere göre daha genç yaşta emeklilik imkânı kadınlara sunuluyor. Erkeklerde 44'ten başlayan yaş şartı kadınlarda 38'den başlatılıyor ve 58'e kadar çıkıyor.