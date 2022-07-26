Emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu desteği: 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK'nın emekli ödemeleri başladı
Sigortalı bir çalışma geçmişine sahip olan daha ardından da SGK doğrultusundan belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kurumun hesaplaması sonunda belirlenmiş olan emekli maaşı ödemesini alabilmektedir. Fakat burada atlanmaması gereken en mühim nokta, kurumdan emekli maaşı alan kişilerin hakları, bunun ile sınırlı değildir.
26.07.2022 12:51 - Son Güncelleme: 26.07.2022 12:51
SGK, birtakım şartları gerçekleştiren vatandaşlara kendi emekli maaşları olsa dahi ek ödeme yapabilmektedir. Bu ödemelerin biri dul maaşı, öteki ise yetim maaşı olarak adlandırılmaktadır.