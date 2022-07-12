Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! SGK’ya bildir yüksek maaş al! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Geçim sıkıntıları nedeniyle aynı anda iki işten aniden çalışanların adedi her geride bıraktığımız gün artıyor. Öte yandan bu vatandaşların işverenleri doğrultusundan SGK'ya bildirilmesinde de bir engel yok. Burada dikkat edilmesi gereken koşul ise aynı anda diğer işyerinde çalışmaya engel bir durumun söz hususu olmaması. Aksi takdirde tazminatsız olarak işten çıkarılma bile söz hususu olabilir.