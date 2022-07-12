Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! SGK’ya bildir yüksek maaş al! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!
Vatandaşların merak ettiği konular arasında çok prim ödemenin emekli maaşlarını ne yönde etkileyeceği oluyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde çoğu değişik ölçüt dikkate alındığında prim şartının en kritik detaylar arsında yer aldığı biliniyor.
12.07.2022 09:21 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:21
Geçim sıkıntıları nedeniyle aynı anda iki işten aniden çalışanların adedi her geride bıraktığımız gün artıyor. Öte yandan bu vatandaşların işverenleri doğrultusundan SGK'ya bildirilmesinde de bir engel yok. Burada dikkat edilmesi gereken koşul ise aynı anda diğer işyerinde çalışmaya engel bir durumun söz hususu olmaması. Aksi takdirde tazminatsız olarak işten çıkarılma bile söz hususu olabilir.