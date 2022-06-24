Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? Memur enflasyon farkı ne kadar? İşte kalem kalem zam oranları ve alınacak maaş

2022 yılını ilk 6 ayında ciddi bir artış gösteren enflasyon rakamları nedeniyle vatandaşların maaş zammı beklentileri de artmış durumda. Enflasyon verilerine göre belirlenecek zam oranları için henüz bir rakamın daha açıklanması beklenirken, yüzde 35'lik bir zam kesinleşmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeni enflasyon beklenti anketini de açıklamasının ardından zam oranları netlik kazandı. Beklenti ise haziran ayı için yüzde 3,77 olarak dikkat çekiyor.