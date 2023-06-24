Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...
Starlink uyduları nedir, ne işe yarar, kaç tane, şuan nerede gibi sorular İzmir ve Konya'da görülen ışıkların ardından tekrar gündeme geldi.
24.06.2023 09:31 - Son Güncelleme: 24.06.2023 09:31
Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları İzmir ve Konya'da da görüldü. İzmir'de sıra halindeki parlak cisimlerin gökyüzünde ilerleyişi vatandaşlarda heyecan yaratırken, Konya'nın Kulu ilçesinde de Elon Musk'a ait olduğu tahmin edilen Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi gündem oldu. Peki Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...
İZMİR'DE GÖRÜLEN IŞIKLAR MERAK UYANDIRDI
İzmir'de akşam saatlerinde gökyüzünde ilerleyen parlak cisimler dikkat çekti. Sosyal medyalarda paylaşılan görüntülerin ardından cisimlerin ne olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlandı.