El Nino felaketi bitiyor şimdi daha beteri geliyor! ’Dişimizi sıkacağız!’ Yorgan mont eldiven ne varsa çıkarın, kış o tarihte geliyor!

Sıcak havalar Türkiye'yi esir almışken uzmanlardan da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde bunaltan sıcaklar hakim. Vatandaşlar sıcaklıkların ne zaman düşeceğini merak ederken son dakika açıklamaları da yakından takip ediyor. Bu noktada 'Önümüzdeki Kış en erken tahminle 2015 Kışına benziyor' açıklaması dikkat çekti. Yorgan mont eldiven ne varsa çıkarın, kış o tarihte geliyor! El Nino felaketi bitiyor şimdi daha beteri geliyor! 'Dişimizi sıkacağız!'