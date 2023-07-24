El Nino felaketi bitiyor şimdi daha beteri geliyor! 'Dişimizi sıkacağız!' Yorgan mont eldiven ne varsa çıkarın, kış o tarihte geliyor!
Ülkemizde yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından, meteoroloji uzmanlarından dikkat çekici bir uyarı geldi. Uzmanlar, 2015 kışı benzeri yoğun soğuk dalgalarının yaklaştığını duyurdu. Vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyanan uzmanlar, neler olabileceği konusunda tahminlerini tek tek açıkladı. Son dönemde ülkemizde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından uzmanlar, önümüzdeki kış aylarında yoğun soğuk dalgalarının etkili olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle 2015 kışı benzeri sert geçecek olan bu soğuk dalgaların, vatandaşları zorlu koşullara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardılar.
Sıcak havalar Türkiye'yi esir almışken uzmanlardan da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde bunaltan sıcaklar hakim. Vatandaşlar sıcaklıkların ne zaman düşeceğini merak ederken son dakika açıklamaları da yakından takip ediyor. Bu noktada 'Önümüzdeki Kış en erken tahminle 2015 Kışına benziyor' açıklaması dikkat çekti. Yorgan mont eldiven ne varsa çıkarın, kış o tarihte geliyor! El Nino felaketi bitiyor şimdi daha beteri geliyor! 'Dişimizi sıkacağız!'
Uzmanlar, özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti. MGM'nin Twitter hesabından "Hava Sıcaklıkları Tüm Yurtta Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek" notuyla yapılan paylaşımda, yurdun çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi.
Meteoroloji, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor" uyarısında bulundu.
İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT
Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağı uyarısında bulunurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.
BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.
MGM'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.