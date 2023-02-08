e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? İhtiyaç listesi...
Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından birçok firma seferber oldu. PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo deprem yardımı için ücretsiz taşıma sağlayacaklarını duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladığını duyurdu. Peki, PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, e-Devlet deprem yardımı nasıl gönderilir? İşte detaylar...
08.02.2023 23:11 - Son Güncelleme: 08.02.2023 23:11
PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo deprem yardımı için ücretsiz taşıma sağlayacaklarını bildirdi. Peki, PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? İşte detaylar...
Ayrıca PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı için ihtiyaçları ücretsiz olarak taşıyacaklarını duyurdular. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, e-Devlet deprem yardımı nasıl gönderilir, ihtiyaç listesi neler? İşte, deprem bağış kampanyası kapsamında bilgiler...