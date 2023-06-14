Duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor! Meğer insan etini bile... Böylesi görülmedi! Yaşamak için her şeyi yiyorlar!

Hint Okyanusu'nun Andaman Adaları'nda yer alan Kuzey Sentinel Adası, sıra dışı bir halkın, Sentinelese Kabilesi'nin ev sahipliği yapıyor. Bu ilkel kabile, yüzyıllardır modern dünyadan izole bir şekilde yaşamını sürdürmekte ve sıradışı bir kültüre sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, kabileden kaynaklanan saldırganlık nedeniyle, adaya yapılan her türlü ziyaret yasaklanmış durumdadır. Hatta geçmişte bir turistin vahşi bir şekilde öldürülmesi, Sentinelese Kabilesi'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.