Dualı, hadisli, ayetli, sureli mesajlar - KANDİL MESAJLARI 2023 RESİMLİ! Regaip Kandili mesajları kısa, uzun, hareketli, GİFLİ, anlamlı, yeni İNDİR
Diyanet 2023 dini günler takvimine göre Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak akşamı gerçekleşecek. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandilidir. Bu önemli günde milyonlarca kişi en güzel, yeni kandil mesajlarını ve sözlerini araştırmaya başladı. Regaip Kandili mesajları kısa, uzun, hareketli, GİFLİ, anlamlı, yeni bu adreste! İşte dualı, hadisli, ayetli, sureli Regaip Kandili mesajları ve sözleri.
Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek. Bu anlamlı günde Whatsapp, Twitter, Facebook'tan resimli kandil mesajı paylaşmak isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte KANDİL MESAJLARI 2023 RESİMLİ! Regaip Kandili mesajları kısa, uzun, hareketli, GİFLİ, anlamlı, yeni İNDİR! Dualı, hadisli, ayetli, sureli mesajlar...
EN GÜZEL, EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023
Acı nereye dokunuyorsa, amin'er oraya şifa olsun. Regaip Kandil'imiz mübarek olsun ...
Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..