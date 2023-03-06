RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023! Dualı, ayetli, hadisli, kısa-uzun, en anlamlı, güzel Hayırlı Kandiller mesajları! Facebook, Whatsapp...

Rahmetlerin en büyüğü, şükürlerin en hayırlısı, bereketlerin en bolu dualarınızla olsun, Berat Kandiliniz mübarek olsun

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.