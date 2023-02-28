Dört gözle bekleniyor! Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?
Nuh Çimento, temettü ödemesi ile birlikte hissedarlarına karşı gösterdiği sorumluluğun farkında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Peki, Nuh Çimentö temttü ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar.
28.02.2023 10:51 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:52
Nuh Çimento temettü ödemeleri ne zaman yatacakj sorusu merak ediliyor. Nuh Çimento, 2023 yılı için temettü ödemesi planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin yönetim kurulu, hissedarlarına yapılacak temettü miktarını belirledi ve ödemenin zamanı hakkında bilgi verdi. Peki, Nuh Çimentö temettü ödemesi ne zaman yatcak? İşte detaylar...
BUGÜN HESABA YATIYOR
Nuh Çimento bugün itibariyle temettü ödeyecek. Verilen bilgilere göre, Nuh Çimento 27 Şubat 2023 tarihinde yani bugün hesaplara ödemeleri yatıracak.