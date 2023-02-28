Dört gözle bekleniyor! Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

Nuh Çimento temettü ödemeleri ne zaman yatacakj sorusu merak ediliyor. Nuh Çimento, 2023 yılı için temettü ödemesi planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin yönetim kurulu, hissedarlarına yapılacak temettü miktarını belirledi ve ödemenin zamanı hakkında bilgi verdi. Peki, Nuh Çimentö temettü ödemesi ne zaman yatcak? İşte detaylar...