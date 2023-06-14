Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

ŞUBAT - MENEKŞE VE ÇUHA ÇİÇEĞİ

Şubat ayının iki çiçeği sizi şaşırtabilir. Bunlardan biri, Şubat'a denk gelen Sevgililer Günü'ne göre beklediğiniz gibi bir gül değil! menekşe ve çuha çiçeği bu ayın doğum çiçekleridir. Bu iki mor çiçek sadakati temsil eder.