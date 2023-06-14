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Haberler Trend Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

Her doğum ayının bir çiçeği vardır ve bu çiçekler, doğum tarihimize özel anlamlar taşır. Doğum çiçeğiniz, kişiliğinizi yansıtan ve size en çok yakışan çiçeği temsil eder. Eğer doğum çiçeğinizin ne olduğunu bilmiyorsanız, kesinlikle öğrenmelisiniz! İşte size en çok yakışan ve temsil eden çiçekler...

takvim.com.tr
14.06.2023 09:47 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:27
Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

Herkesin bir doğum çiçeği olduğunu ve her birinin gizli bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? İşte doğduğunuz aya göre karakterinizi yansıtan çiçek türü...

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Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

OCAK - KARANFİL VE KARDELEN

Yılın ilk ayı karanfil, ikincisi ise kardelendir. Karanfilin anlamı rengine bağlıdır. Pembe şefkat, kırmızı aşk, beyaz saf aşk, çizgili karanfil paylaşılmayan/karşılık verilmeyen pişmanlık dolu aşk ve sarı reddedilme veya hayal kırıklığı anlamına gelir. Herhangi bir Ocak ayı bebeğini kutlamak istiyorsanız, pembe, kırmızı veya beyazla kalın. Kardelen, umudu ve güzelliği temsil eden eşsiz bir beyaz çiçektir.

Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

ŞUBAT - MENEKŞE VE ÇUHA ÇİÇEĞİ

Şubat ayının iki çiçeği sizi şaşırtabilir. Bunlardan biri, Şubat'a denk gelen Sevgililer Günü'ne göre beklediğiniz gibi bir gül değil! menekşe ve çuha çiçeği bu ayın doğum çiçekleridir. Bu iki mor çiçek sadakati temsil eder.

Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

MART - NERGİS VE JONQUİL

Bu iki çiçek aynı ailenin üyeleridir ve genellikle çok benzer görünürler. Sarı çiçekler o kadar bahara benziyor ki, karlı bir yerde yaşıyorsanız, soğuk havanın sona erdiğini bildirmek için her bahar gelmeleri için sabırla beklersiniz. Anlamları "eşitsiz aşk" tır. Bahara uygun, yeniden doğuşla ilişkilendirilirler.

Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya... 12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin?

NİSAN - PAPATYA

Daha fazla bahar çiçeği yolunuza çıkıyor! Papatyalar nisan ayının resmi çiçekleridir ve daha mükemmel görünemezler. Papatyalar masumiyet, sadık aşk ve saflık demektir.

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