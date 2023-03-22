🕌81 İL RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2023! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Konya... Diyanet İL İL İLÇE İLÇE 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri!
Ramazan ayı, İslam alemi tarafından heyecanla karşılanıyor. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Ramazan imsakiyesini paylaştı. Bu kapsamda 81 il Ramazan imsakiyesi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte il il 2023 Ramazan imsakiyesi...
22.03.2023 11:07 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:07
11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayı için her sene olduğu gibi 2023 yılında da heyecanlı geri sayım başladı. İlk sahura hangi gün kendi ilinde saat kaçta kalkacağını merak edenler Ramazan İmsakiyesi 2023 araştırmasını hızlandırdı. Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur, iftar vakitleri haberimizde yer alıyor...
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAKİYE 2023
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Ramazan imsakiyesi takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. Biz de sizler için il il sahur ve iftar saatlerini derledik.
SAHUR SAATLERİ
İstanbul sahur saati: 05:31
Ankara sahur saati: 05:17
İzmir sahur saati :05:42
🙏İŞTE 81 İL 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ;