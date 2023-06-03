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Haberler Trend Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Yeni dönem kabinesinde yer alacak isimler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni üyeleri merak ediliyor. Özellikle kabinede yer alacak yeni bakanların kim olacağı 85 milyon vatandaşın gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Peki, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı açıklandı mı, kim oldu? İşte 2023 Kabine yeni bakanların isim listesi!

03.06.2023 16:46 - Son Güncelleme: 03.06.2023 16:46
Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından Yeni Kabine'de yer alacak isimler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bakanların kim olduğunu araştırıyor. Peki, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? İşte detaylar!

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Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

DIŞİŞLERİ BAKANI, ADALET BAKANI, MİLLİ EĞİTİM BAKANI, SAĞLIK BAKANI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'ne gidecek ve saat 22.00 sularında tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıklayacak.

Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Başkan Erdoğan, saat 15.00'te Meclis'e geldi ve adına düzenlenen tutanak ile Cumhurbaşkanlığı mazbatası Genel Kurul salonunda TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kendisine takdim edildi.

Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Erdoğan Genel Kurul'da and içtikten sonra saat 16.00'da Anıtkabir'i ziyaret edecek, mozoleye çelenk koyup Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı.

Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Bugün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için Cumhurbaşkanı yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tek tek açıklanacak.

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