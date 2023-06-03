Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 KABİNE YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Bugün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için Cumhurbaşkanı yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tek tek açıklanacak.