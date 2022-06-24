Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

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Otomobil piyasalarını etkileyen çiğ krizi ve hammadde sorunlarının yanı sıra ülkemizdeki yüksek kur ve vergiler ile araç fiyatları bir hayli arttı. Otomobil fiyatlarında yaşanan bu yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyen birçok vatandaş ise uygun finansman seçeneklerini araştırmaya başladılar. Halkbank'tan duyurulan avantajlı taşıt kredisi bu kapsamda birçok kişiye destek olmayı hedefliyor. 3 aya kadar erteleme seçenekleri ve uygun faiz oranları dikkat çekti.
Kamu banklarından kredi destekleri duyurulmaya devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere özel Halkbank taşıt kredisi fırsatı duyuruldu. Araç fiyatlarının artmasının ardından uygun kredi ile destek sunana Halkbank, avantajlı oranları ile herkesin rahatça araç sahibi olmasını sağlayacak. İşte en uygun taşıt kredisi detayları
3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi Kampanyası
Halkbank'ın taşıt kredisi avantajları devam ediyor. Sıfır km ve ikinci el araç satın alımları için kamu bankalarının vatandaşlara destekleri devam ediyor.
Halkbank 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Halkbank taşıt kredisi faiz oranları, Yeşil Işık Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında avantajlı oranlara sahiptir. Ödemelere 3 ay sonra başlayarak, 0 km taşıt alımlarında geçerli olmak üzere %1,59 faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.