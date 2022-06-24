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Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

Otomobil piyasalarını etkileyen çiğ krizi ve hammadde sorunlarının yanı sıra ülkemizdeki yüksek kur ve vergiler ile araç fiyatları bir hayli arttı. Otomobil fiyatlarında yaşanan bu yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyen birçok vatandaş ise uygun finansman seçeneklerini araştırmaya başladılar. Halkbank'tan duyurulan avantajlı taşıt kredisi bu kapsamda birçok kişiye destek olmayı hedefliyor. 3 aya kadar erteleme seçenekleri ve uygun faiz oranları dikkat çekti.

takvim.com.tr
24.06.2022 09:10 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:10
Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

Kamu banklarından kredi destekleri duyurulmaya devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere özel Halkbank taşıt kredisi fırsatı duyuruldu. Araç fiyatlarının artmasının ardından uygun kredi ile destek sunana Halkbank, avantajlı oranları ile herkesin rahatça araç sahibi olmasını sağlayacak. İşte en uygun taşıt kredisi detayları

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Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi Kampanyası

Halkbank'ın taşıt kredisi avantajları devam ediyor. Sıfır km ve ikinci el araç satın alımları için kamu bankalarının vatandaşlara destekleri devam ediyor.

Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

Artan araç fiyatlarına karşı uygun finansman seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlere özel, şimdi kredi kullanacaklara 3 ay sonra ödeme imkanı verilecek. Üstelik esnek geri ödeme seçeneklerinin de kullanılması sağlanıyor.

Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

Halkbank 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Halkbank taşıt kredisi faiz oranları, Yeşil Işık Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında avantajlı oranlara sahiptir. Ödemelere 3 ay sonra başlayarak, 0 km taşıt alımlarında geçerli olmak üzere %1,59 faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

Sıfır km ve ikinci el araç alımları için faiz oranları vade ve kredi tutarına göre de farklılık gösterecektir.

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