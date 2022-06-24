Devlet destekleri ardı ardına geldi! Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz!

Kamu banklarından kredi destekleri duyurulmaya devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere özel Halkbank taşıt kredisi fırsatı duyuruldu. Araç fiyatlarının artmasının ardından uygun kredi ile destek sunana Halkbank, avantajlı oranları ile herkesin rahatça araç sahibi olmasını sağlayacak. İşte en uygun taşıt kredisi detayları