Dermatologlar açıklıyor! Kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu

Kış ayları soğuk hava ve düşük nem seviyeleriyle cildimizi olumsuz etkileyebilir. Dışarıdaki sert rüzgarlar ve iç mekanlardaki ısıtıcılar cildimizin doğal dengesini bozarak kuruluğa, tahrişe ve çatlamalara neden olabilir. Ancak bu olumsuz etkilerden korunmak mümkün! Basit ama etkili önlemlerle kış boyunca cildinizi sağlıklı ve nemli tutabilirsiniz. Peki dermatologlar kışın cilt sağlığını korumak için hangi tavsiyelerde bulunuyor? İşte uzmanlara göre kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu...