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Haberler Trend Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

Mayasız, kolay ve tel tel ayrılan çörek tarifini sizler için derledik. İşte enfes tadıyla damağınızda iz bırakacak kolay çörek tarifi...

takvim.com.tr
05.05.2023 10:56 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:56
Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

Tel tel ayrılan çörek tarifi kahvaltılarda, çayla birlikte tüketmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 35 dakikada kolayca yapabileceğiniz bu tarifi misafirleriniz öve öve bitiremeyecek. Derin dondurucuya attığınızda ilk günkü tazeliğini koruyacak. İşte mayasız, kolay çörek tarifi...

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Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

ÇÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

3 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

ÜZERİ İÇİN

1 yemek kaşığı yoğurt
Yumurta
2-3 damla sıvı yağ
Çörek otu veya susam

Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

YAPILIŞI

Yumurtayı, yoğurdu, sıvı yağı bir karıştırma kabına alalım, elimizle karıştıralım.

Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

Ardından unu, kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim.

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