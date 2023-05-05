Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...

Tel tel ayrılan çörek tarifi kahvaltılarda, çayla birlikte tüketmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 35 dakikada kolayca yapabileceğiniz bu tarifi misafirleriniz öve öve bitiremeyecek. Derin dondurucuya attığınızda ilk günkü tazeliğini koruyacak. İşte mayasız, kolay çörek tarifi...