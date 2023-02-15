Deprem ortak yayın bağış nasıl, nereden yapılır? Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile adım adım bağış: TEKYÜREK yazıp 2668'e gönder! TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ EKRANI📺
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremin ardından bölgelerdeki yaralar sarılmaya devam ediliyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye tek yürek" sloganıyla TV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla bugün yardım gecesi düzenliyor. Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Peki, deprem ortak yayın bağış nasıl, nereden yapılır? Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile bağış nasıl yapılır? İşte detaylar
Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası adı altında depremzedelere bağış toplanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkemizde yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bugün ortak yayınla ilgili olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile bağış nasıl yapılır? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.
Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası adı altında yarın tüm televizyonlar aynı anda ortak yayına girecek ve depremzedelere bağış toplayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için "Türkiye Tek Yürek" olacak.
Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba (yarın) akşam saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.
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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.