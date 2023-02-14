Deprem için hangi ünlü ne kadar yardım etti? Ünlüler ne kadar bağış yaptı? Can Yaman, Demet Akalın, Sibel Can, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay...

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ünlülerden gelen bağışlar merak konusu oldu. Peki hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Deprem felaketinde elini taşın altına koyan ünlüler arasında Can Yaman, Demet Akalın, Sibel Can, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Edis, Zinet Sali, Hülya Avşar, Çağatay Ulusoy da yer alıyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Bağış yapan ünlerin yanı sıra birçok ünlü ise İstanbul'da yardım çalışmalarına katılıyor. İşte ünlüler ve bağışları...