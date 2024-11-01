Özellikle içine bunu koymak gerekiyormuş: Dağ gibi kabaran kek tarifi

Şeflerin uyguladığı püf noktalarla dağ gibi kabaran bir kek hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu tarifle kekiniz hem lezzetli hem de tam kıvamında olacak. İşte mis gibi portakal kokusunun bütün evi sardığı kek tarifi ...

YAPILIŞI

Fırınınızı 180 dereceye (fanlı ise 160 dereceye) ısıtın. Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yoğurdu, sıvı yağı, portakal suyu ve rendesini ekleyip homojen bir karışım elde edin. Unu, kabartma tozunu, vanilini ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışıma ekleyin. Spatula ile yavaşça karıştırın. Hamuru fazla çırpmamaya dikkat edin.