Özellikle içine bunu koymak gerekiyormuş: Dağ gibi kabaran kek tarifi

Şeflerin uyguladığı püf noktalarla dağ gibi kabaran bir kek hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu tarifle kekiniz hem lezzetli hem de tam kıvamında olacak. İşte mis gibi portakal kokusunun bütün evi sardığı kek tarifi...
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 adet büyük portakalın rendesi ve suyu (yaklaşık 1/2 su bardağı)
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Fırınınızı 180 dereceye (fanlı ise 160 dereceye) ısıtın. Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yoğurdu, sıvı yağı, portakal suyu ve rendesini ekleyip homojen bir karışım elde edin. Unu, kabartma tozunu, vanilini ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışıma ekleyin. Spatula ile yavaşça karıştırın. Hamuru fazla çırpmamaya dikkat edin.