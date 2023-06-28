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Haberler Trend Cristiano Ronaldo'nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

Cristiano Ronaldo'nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun disiplinli ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Hem kendi hem de oğlu için beslenme konusunda disiplinli bir yaklaşım benziyor. Dünyaca ünlü futbolcu gazlı içecekler, şekerli yiyecekler ve abur cuburlara yemek listesinde asla yer vermiyor ve listesinde yer alanları hayranlarıyla da paylaşıyor.

28.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:01
Cristiano Ronaldo’nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo düzenli ve kontrollü bir yaşam tarzına sahip olmasıyla tanınıyor. Hem kendi beslenmesine hem de oğlu Ronaldo beslenmesine katı kurallar uyguluyor. Ronaldo, gazlı içecekler ve şekerden zengin yiyecekleri yasaklayarak sağlıklı bir beslenme programı izliyor. Öte yandan dünyaca ünlü futbolcu her gün altı öğün yemek yiyor. Bu yüzden her üç saatte bir yemek yiyor ve her gün antrenman yapıyor.

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Cristiano Ronaldo’nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

CRİSTİANO RONALDO'NUN DÜŞMAN ÇATLATAN DİYETİ!

Ronaldo, günlük olarak altı öğün yemek yiyor ve üç saatte bir beslenmeye özen gösteriyor.

Cristiano Ronaldo’nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

Diyetinde gazlı içecekler, şekerli yiyecekler ve işlenmiş gıdalar yer almıyor.

Cristiano Ronaldo’nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

GÜNLÜK ALTI ÖĞÜN

Ronaldo her gün altı öğün yemek yemeyi tercih ediyor. Üç saatte bir besleniyor ve düzenli olarak antrenman yapıyor.

Cristiano Ronaldo’nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

Diyetinde gazlı içecekler, abur cubur ve şekerli yiyecekler kesinlikle yer almaz. Tatlılar da diyetinden çıkarılmıştır.

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