Cristiano Ronaldo’nun çatır çatır yağ yakan diyeti! %7 vücut yağı %50 kas kütlesi garantisi veriyor! Günde 3 saat denerseniz...

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo düzenli ve kontrollü bir yaşam tarzına sahip olmasıyla tanınıyor. Hem kendi beslenmesine hem de oğlu Ronaldo beslenmesine katı kurallar uyguluyor. Ronaldo, gazlı içecekler ve şekerden zengin yiyecekleri yasaklayarak sağlıklı bir beslenme programı izliyor. Öte yandan dünyaca ünlü futbolcu her gün altı öğün yemek yiyor. Bu yüzden her üç saatte bir yemek yiyor ve her gün antrenman yapıyor.