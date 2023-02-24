Çözeni IQ şampiyonu ilan eden test: En zekiler bile ters köşe oldu! Resimdeki 2 elma nerede?

Çözeni IQ şampiyonu ilan eden test geldi. En zekiler bile ters köşe oldu. Resimdeki 2 elma nerede sorusu size yöneltildi. IQ testleri her dönem yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bugün sizi hem eğlendirecek hem de zorlayacak bir testle karşınızdayız. Aşağıdaki resimde size bir kırmızı kuş sürüsü gösteriyoruz. Göreviniz ise 30 saniyede iki elma bulmak olacak. Şimdi resme yakından bakın ve kırmızı kuşların arasına gizlenmiş iki elmayı bulun.