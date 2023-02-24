Çözeni IQ şampiyonu ilan eden test: En zekiler bile ters köşe oldu! Resimdeki 2 elma nerede?
Görsel meydan okumalar boş zamanlarınızda görme yetilerini ve zihinleri test eden paylaşımlardır. Özellikle de görüş açımızı kandıran bu resimler sosyal medyada viral olmayı her geçen gün daha çok başarıyor. Başka bir deyişle bu tarz paylaşımlar çeviklik ve konsantrasyon gibi becerileri geliştirmek için önemli bir araçtır. Burada sizlerden resimdeki iki elmayı bulmanız isteniyor. Şimdi sizi aşağıdaki problemi çözerek becerilerinizi test etmeye davet ediyoruz.
24.02.2023 12:33 - Son Güncelleme: 24.02.2023 12:34
Çözeni IQ şampiyonu ilan eden test geldi. En zekiler bile ters köşe oldu. Resimdeki 2 elma nerede sorusu size yöneltildi. IQ testleri her dönem yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bugün sizi hem eğlendirecek hem de zorlayacak bir testle karşınızdayız. Aşağıdaki resimde size bir kırmızı kuş sürüsü gösteriyoruz. Göreviniz ise 30 saniyede iki elma bulmak olacak. Şimdi resme yakından bakın ve kırmızı kuşların arasına gizlenmiş iki elmayı bulun.
İKİ ELMAYI BULABİLİR MİSİN?
Resimde size bir kırmızı kuş sürüsü gösteriliyor ve saniyeler içerisinde 2 elmayı tespit etmeniz gerekiyor.