Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL'ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!
Türkiye'de otomobil fiyatlarının hızla artması, vatandaşları alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor. Bu bağlamda devlet, özel durumları olan bazı vatandaşlara sıfır kilometre otomobil alma imkanı sunarak bir kolaylık sağlıyor. Ancak bu imkan, sadece engelli vatandaşlara özel olarak sunulan bir hak olarak belirlenmiş durumda ve belirli koşullara tabi tutuluyor. Engellilik durumuna göre derecelendirme yapılarak belirlenen şartları sağlayan bireyler, ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi oluyor. Bu durum, engelli vatandaşların daha bağımsız ve kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
15.06.2023 12:55 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:55
Engelli vatandaşlar için otomobil, günlük yaşamlarında büyük önem taşımaktadır çünkü toplu taşıma araçlarını kullanmaları zor olmaktadır. Bu nedenle devlet, engelli vatandaşlara imkanları doğrultusunda otomobil satın alma hakkı tanımaktadır ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maliyetini tamamen kaldırır. Bu anlamda araba fiyatları da yarı yarıya düşer.