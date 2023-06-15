Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL’ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Engelli vatandaşlar için otomobil, günlük yaşamlarında büyük önem taşımaktadır çünkü toplu taşıma araçlarını kullanmaları zor olmaktadır. Bu nedenle devlet, engelli vatandaşlara imkanları doğrultusunda otomobil satın alma hakkı tanımaktadır ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maliyetini tamamen kaldırır. Bu anlamda araba fiyatları da yarı yarıya düşer.