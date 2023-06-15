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Haberler Trend Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL'ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL'ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Türkiye'de otomobil fiyatlarının hızla artması, vatandaşları alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor. Bu bağlamda devlet, özel durumları olan bazı vatandaşlara sıfır kilometre otomobil alma imkanı sunarak bir kolaylık sağlıyor. Ancak bu imkan, sadece engelli vatandaşlara özel olarak sunulan bir hak olarak belirlenmiş durumda ve belirli koşullara tabi tutuluyor. Engellilik durumuna göre derecelendirme yapılarak belirlenen şartları sağlayan bireyler, ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi oluyor. Bu durum, engelli vatandaşların daha bağımsız ve kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

takvim.com.tr
15.06.2023 12:55 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:55
Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL’ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Engelli vatandaşlar için otomobil, günlük yaşamlarında büyük önem taşımaktadır çünkü toplu taşıma araçlarını kullanmaları zor olmaktadır. Bu nedenle devlet, engelli vatandaşlara imkanları doğrultusunda otomobil satın alma hakkı tanımaktadır ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maliyetini tamamen kaldırır. Bu anlamda araba fiyatları da yarı yarıya düşer.

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Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL’ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Engellilik oranı belirli bir düzeyin üzerinde olan bireyler, ÖTV'siz otomobil satın alma hakkını elde ederler. ÖTV muafiyetiyle satın alınan bir aracın satılıp satılamayacağı ise merak edilen bir konudur.

Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL’ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

ÖTV'siz alınan araçlarda herhangi bir satış kısıtlaması bulunmaz. Ancak, aracın satın alındıktan sonra 5 yıllık bir süre geçmemiş olması ve bu süre içinde aracın satılması durumunda, devletin sağladığı ÖTV muafiyeti geçerlilik kaybedecektir.

Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL’ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Bu durumda, satış işlemi gerçekleşebilmesi için ÖTV'nin ödenmesi gerekir. 5 yıllık sürenin dolmasının ardından ise araçların herhangi bir engel olmaksızın satışı yapılabilir.

Citroen C3 470.000 TL, Seat Ibiza 355.000 TL, Hyundai Bayon 433.000 TL, Fiat Egea 472.000 TL’ye satılıyor! Yarı yarıya düştü!

Haziran 2023 itibarıyla özel indirimli fiyatlarla satın alınabilen ÖTV muafiyetli SUV araçlar da dikkat çeker. Örneğin, Kia Stonic'in satış fiyatı ÖTV'siz hesaplandığında 495.000 TL'ye düşüyor.

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