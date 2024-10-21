Cilt yaşlanmasını geciktiren yeni bilimsel keşif: Bu yöntem cildi yeniliyor

Cambridge Üniversitesi'nde yer alan Wellcome Sanger Enstitüsü'nde cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi. Peki "Hücre Atlası" adı verilen ve cilt yaşlanmasını geciktiren bu keşfin detayları ne? İşte habere ilişkin dikkat çeken detaylar...

Laboratuvar ortamında insan cildi üretildi İnsan Hücresi Atlası projesi kapsamında gerçekleştirilen yeni araştırmalar insan vücudunun kök hücrelerden deri hücreleri üretme sürecini aydınlatıyor. Cambridge Üniversitesi'ndeki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar laboratuvar ortamında az miktarda insan cildi üretmeyi başardı. Bu bulgular cildin yaşlanmasını geciktirme potansiyeli taşımanın yanı sıra cilt nakli ve yara izlerinin önlenmesinde de kullanılabilir.