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Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

Joker virüsü mobil cihazlarda kötü niyetli yazılımlar arasında yer alan bir tür zararlı yazılımlar olarak biliniyor. Bu virüs, Android platformunda yaygın olarak görülüyor ve kullanıcıların haberi olmadan kısa mesajlar göndererek veya kullanıcının onayı olmadan abonelik hizmetlerine kaydolmasına neden oluyor. Bu şekilde kullanıcıların parasını çalmayı hedefliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.

29.05.2023 14:23 - Son Güncelleme: 29.05.2023 14:23
Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

Telefonlarda yer alan bazı uygulamaların dönem dönem çeşitli zararlarının olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Sahte uygulamalar, bazı işlevleri yerine getiriyor gibi görünüyor. Aslında kullanıcının bilgilerini veya parasını çalmak için tasarlanıyor.

Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

SES KAYIT UYGULAMALARI

Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır.

Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

Ancak bazıları, kullanıcılardan gizli bir şekilde kaydedilen konuşmaları toplayarak bunları kötü amaçlı faaliyetler için kullanırlar.

Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

BİLİNMEYEN İNTERNET TARAYICILARI

Bilinmeyen internet tarayıcıları kullanıcının internet aktivitelerini takip etmek için tasarlanmıştır.

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