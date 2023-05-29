Cep telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Kırmızı alarm uyarısı yaptılar! Tüm bilgilerinizi tek seferde...

Telefonlarda yer alan bazı uygulamaların dönem dönem çeşitli zararlarının olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.