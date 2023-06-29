Çaykur personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi verildi... ÇAYKUR MEMUR ALIMI KADROALRI 2023
Çaykur, personel alımı sürecinde ilgi çeken bir kurum olarak öne çıkmaktadır. Son zamanlarda en çok aranan konular arasında "Çaykur memur alımı ne zaman?" sorusu önemli bir yer tutmaktadır. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kamu personeli alımı için detayları açıklamıştır. İşte Çaykur memur alımı başvuru şartlarına ilişkin bilgiler...
Çaykur personel alımı için düğmeye bastı. Personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından birçok kişi Çaykur personel alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Binlerce kişinin merakla beklediği alım hakkında detayları sizler için derledik. İşte 2023 Çaykur memur alımı...
ÇAYKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Çaykur personel alımının başvuru genel şartları şu şekilde olacak:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,