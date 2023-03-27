Canan Karatay uzun yaşam için o besini önerdi! Sofranızdan eksik etmeyin! Faydasını görünce baş köşenize koyacaksınız
Prof. Dr. Canan Karatay'ın son önerisi dikkat çekti. Doğal gıdalardan zengin beslenmeyi savunan ve işlenmiş, rafine gıdaların tüketimine karşı çıkan Canan Karatay yeni tavsiyesiyle gündeme geldi. Karatay, doğal yollarla yapılmış lahana turşusu ve turşu gibi fermente gıdaları tüketmenin probiyotik faydaları açısından önemini de vurguladı. Ünlü profesör ayrıca uzun yaşam için bu besini önerdi. Karatay bu besinin bütün Anadolu'da yaygın olduğunun altını çizdi.
27.03.2023 08:39 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:39
Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Meğer 95 yaşına kadar... Canan Karatay'ın uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği son tavsiyelerle dikkatleri üzerine çekti. Karatay Anadolu'da sıklıkla tüketilen bir besini önererek "Bunu yiyen dinç olur, 95 yaşına kadar yaşar" dedi.
TAVSİYESİ GÜNDEM OLDU
Prof. Dr. Canan Karatay'ın, uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği tavsiye gündem oldu.