Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! "95 yaşına kadar yaşarlar..."

Prof. Dr. Canan Karatay, enerji düzeyini artıran ve bağışıklığı güçlendiren bazı besinleri sık sık öneriyor. . Kendisi, enerjik ve dinç bir yaşam sürmek için doğru besinleri tüketmenin önemini vurguluyor. İşte sizi süper kahramana çevirecek mucize besinler ve uzman ismin açıklamaları....