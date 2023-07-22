Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! "95 yaşına kadar yaşarlar..."
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda sunduğu tavsiyelerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle enerji düzeyini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenler için önerdiği enerji veren ve doping etkisi yaratan besinlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim bazı önemli besinlerin faydalarını açıkladı. İşte enerjinizi tavan yaptıracak o mucize...
22.07.2023 23:02 - Son Güncelleme: 22.07.2023 23:07
Prof. Dr. Canan Karatay, enerji düzeyini artıran ve bağışıklığı güçlendiren bazı besinleri sık sık öneriyor. . Kendisi, enerjik ve dinç bir yaşam sürmek için doğru besinleri tüketmenin önemini vurguluyor. İşte sizi süper kahramana çevirecek mucize besinler ve uzman ismin açıklamaları....