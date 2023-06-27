Büyükbaş, küçükbaş kurban keserken tekbir nasıl alınır? KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA DİYANET! Peygamber Efendimiz kaç tane kurban keserdi, nasıl keserdi?
Kurban Bayramı'yla birlikte milyonlarca Müslümanı bayram heyecanı sarmış durumda. Kurban kesecek vatandaşlar vakit yaklaştıkça "Kurban keserken hangi dua okunmalı?" "Kurban keserken nasıl niyet edilir?" ve "Kurban duası nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte kurban keserken okunacak dua ve diğer merak edilenler...
Kurban keserken uyulması gereken kurallar vardır. Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyler birlikte, internette en çok araştırılan konular arasında, kurban kesilirken edilecek dualar yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı tüm huzuru ve faziletiyle bu yıl 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram namazının ardından da kurban kesme telaşı yaşanacak. Peki, Kurban keserken hangi dua okunur? Büyükbaş, küçükbaş kurban keserken tekbir nasıl alınır? Peygamber Efendimiz kaç tane kurban keserdi, nasıl keserdi? İşte detaylar...
Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir.
Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban kesilirken yapılması gerekenler, Peygamberimizin (sav) söz ve davranışıyla belirlenmiştir.
🔸 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.
🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir.
🔸 Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü ehl-i kitabın kestiği yenir.
Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler
🔸Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır.
🔸Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der.
🔸Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder.
🔸Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.
Kurban nasıl kesilir?
🔸 Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır.
🔸 Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir.
🔸 Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, yemek ve nefes borusu kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenilir.
🔸 Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder, ancak kesilince kanı akar ve ölür.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim." (En'âm suresi, 162-163. ayetler)