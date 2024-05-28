Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! BİM 28-31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Çeyiz, mutfak, giyim, kozmetik...

BİM Market, 31 Mayıs tarihinde duyurduğu yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturan BİM, geniş ürün yelpazesi ile bütçe dostu alışveriş imkanı sunuyor. Kadın kozmetik ürünlerinden elektronik cihazlara, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok farklı kategoride ürün, BİM raflarında yerini alacak. İşte 28-31 Mayıs tarihleri arasında BİM Market'te bulabileceğiniz aktüel ürünler ve detayları...