Vav TV İzle
Haberler Trend Burası Afrika'da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Burası Afrika'da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların aktif hale gelmesi, insanların tedirgin olmasına neden oluyor. Son günlerde Türkiye genelinde sık sık görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki olay Kastamonu'da gerçekleşti ve dev bir yılan sokak ortasında akılları aldı.

takvim.com.tr
13.06.2023 12:43 - Son Güncelleme: 13.06.2023 12:46
Burası Afrika’da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Kastamonu'da bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın görülmesi, vatandaşları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, dev yılanın bahçeden çıkarak yeşil bir alanda kaybolduğunu belirttiler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burası Afrika’da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Bu olay, Afrika'da yaşanan yılan vakalarını hatırlatırken uzmanlar da bölge halkını yılan saldırıları konusunda uyarıyor. Yetkili isimler yılan vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artabileceğine dikkat çekti.

Burası Afrika’da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Kastamonu'da görülen yılanın zehirli bir engerek olduğu belirlendi. Engerek yılanları, zehirli olmaları ve tehlikeli bir ısırığa sahip olmalarıyla bilinir. Bu nedenle uzmanlar, halkın yılan saldırılarına karşı dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını öneriyor.

Burası Afrika’da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Diğer bir olay ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, sürü halinde görüntülendi.

Burası Afrika’da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Koca engerek yılanı, tek bir ısırığının bile insanı öldürme potansiyeline sahip olduğu bilinen bir türdür. Bu tür yılanlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaşam alanı buluyor.

SON DAKİKA