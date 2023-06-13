Burası Afrika'da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların aktif hale gelmesi, insanların tedirgin olmasına neden oluyor. Son günlerde Türkiye genelinde sık sık görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki olay Kastamonu'da gerçekleşti ve dev bir yılan sokak ortasında akılları aldı.
13.06.2023 12:43 - Son Güncelleme: 13.06.2023 12:46
Bu olay, Afrika'da yaşanan yılan vakalarını hatırlatırken uzmanlar da bölge halkını yılan saldırıları konusunda uyarıyor. Yetkili isimler yılan vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artabileceğine dikkat çekti.
Diğer bir olay ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, sürü halinde görüntülendi.