Burası Afrika’da bir ülke değil Türkiye! Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! O ilimizde istila başladı!

Kastamonu'da görülen yılanın zehirli bir engerek olduğu belirlendi. Engerek yılanları, zehirli olmaları ve tehlikeli bir ısırığa sahip olmalarıyla bilinir. Bu nedenle uzmanlar, halkın yılan saldırılarına karşı dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını öneriyor.