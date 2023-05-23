Bunu yapmayan hakkını kaybedecek! Yalnızca 39 gün kaldı! Tapu sahipleri dikkat...

Hisseli tapu sahiplerine yapılan açıklamada, tapuda ön alım hakkı için başvuru süresinin son günlerine gelindiği belirtildi. Yasal süre içinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği uyarısı yapıldı. İşte hisseli tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken detaylar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde, taşınmaz malların kayıtları ve işlemleri tapu belgesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tapu belgeleri, bir mülkün sahipliğini ve üzerindeki hakları kayıt altına alırken, bazı durumlarda bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olduğunu göstermektedir. İşte bu durumda karşımıza çıkan tapu türü "hisseli tapu" olarak adlandırılır.