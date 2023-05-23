Bunu yapmayan hakkını kaybedecek! Yalnızca 39 gün kaldı! Tapu sahipleri dikkat...
Deprem sonrasında tapu sahiplerine önemli bir uyarı daha yapıldı. Hisseli tapu sahiplerine yönelik olarak yapılan açıklamada, tapuda ön alım hakkı için belirlenen 39 günlük başvuru süresine dikkat çekilirken, bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan kişilerin haklarını kaybedeceği ifade edildi. Deprem sonrası yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla alınan tedbirlerden biri de hisseli tapu sahiplerine sağlanan ön alım hakkıdır. Hisseli tapu sahipleri, tapularındaki bu hakka dayanarak, taşınmazlarının devredilme sürecinde öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. Ancak, bu hakka başvurmak için belirlenen süre oldukça önemlidir ve dikkate alınmalıdır.
Hisseli tapu sahiplerine yapılan açıklamada, tapuda ön alım hakkı için başvuru süresinin son günlerine gelindiği belirtildi. Yasal süre içinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği uyarısı yapıldı. İşte hisseli tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken detaylar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde, taşınmaz malların kayıtları ve işlemleri tapu belgesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tapu belgeleri, bir mülkün sahipliğini ve üzerindeki hakları kayıt altına alırken, bazı durumlarda bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olduğunu göstermektedir. İşte bu durumda karşımıza çıkan tapu türü "hisseli tapu" olarak adlandırılır.
Bütün tapu sahiplerini ilgilendiren kararda artık son günlere girildi. Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılıyor. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapulara ise hisseli tapu adı veriliyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor.
Tapunun satışı konusunda işlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.