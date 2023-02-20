Bugün hangi illerde okullar tatil? 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? MEB son dakika İstanbul'da riskli tahliye edilecek okullar listesi! Tatil 27 Şubat'a kadar uzatıldı mı?

20 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda tarihin değişebileceği sinyalini vermişti. Yeni bir açıklamada bulunan 20 Şubat'ta 10 il için alınan kararı yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.

Sürecin nasıl ilerleyeceği yapılan değerlendirmeler ardından belli olacak.