Bugün hangi illerde okullar tatil? 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? MEB son dakika İstanbul'da riskli tahliye edilecek okullar listesi! Tatil 27 Şubat'a kadar uzatıldı mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Deprem nedeniyle 15 tatil süreci 2 hafta daha uzatılmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 81 ilde eğitime 2 hafta daha ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle beraber eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi ve 20 Şubat'ta okulların açılıp açılmayacağı kesinleşti. Peki, 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? MEB son dakika İstanbul'da tahliye edilecek okullar hangileri? İşte detaylar...
20 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda tarihin değişebileceği sinyalini vermişti. Yeni bir açıklamada bulunan 20 Şubat'ta 10 il için alınan kararı yeniden değerlendireceklerini bildirdi.
Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.
Sürecin nasıl ilerleyeceği yapılan değerlendirmeler ardından belli olacak.
93 OKULA TAHLİYE KARARI
İstanbul Valiliği, 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TAHLİYE KARARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;
"17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.
Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,