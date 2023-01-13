Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor! Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin!
Yumurta soyma yöntemleri en merak edilenler arasında yer alıyor. Siz de lezzetine doyamadığınız ve sağlık deposu yumurtaları kolay bir şekilde soymak istiyorsanız bu ipuçlarına göz atın. İşte yumurta soymanın bilinmeyen püf noktaları...
ÜFLEYEREK YUMURTA SOYMA
Yumurtanın sivri olmayan ucunu soyduktan sonra sivri ucu da biraz soyuyor ardından yumurtayı avucunuza alıp ağzınıza yaklaştırarak gücünüzün yettiğince üflüyorsunuz.
Bunca üflemenin sonunda yumurta kabuğundan kurtulup çıkıyor. Özellikle çocuklu sofralar için oldukça eğlenceli bir metot olmakla birlikte yumurtayı kabuğundan ayırabilmek için epey yoğun bir üfleme mesaisi gerekiyor. Bu da özellikle çok sayıda yumurta soyacaksanız pek verimli bir durum değil. Tabii bir de başkalarının yiyeceği yumurtaya üflediğinizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini düşünürsek, bu yöntemi kendi kendinizeyken yapmanızda fayda var.
SOĞUK SUDA BEKLETME
Bu metot için haşlayıp oda sıcaklığına gelmesini beklediğiniz yumurtaları bir kase suyun içinde en az 1 saat mümkünse 3-4 gün buzdolabında tutmanız gerekiyor. Gerçekten yumurta kabuğundan çok kolay ayrılıyor ancak birincisi beklemeyi göze almalı, ikincisi de soğuk yumurta yemeye razı olmalısınız. Ancak örneğin yumurta dolması için soğuk servis edilecek ya da sonradan yeniden pişecek çok sayıda Haşlanmış Yumurta soymanız gerekiyorsa bu metottan şaşmayın.
YUVARLAMA
Yumurtayı masaya ya da tezgaha vurup çatlattıktan sonra elinizle üzerine hafifçe bastırarak yuvarlıyorsunuz. Kabuğun yüzeyinde ufak çatlaklar yaratan bu işlemin sonunda, yumurta kabuğundan kolayca ayrılıyor. Hatta yumurtanın zarı da kabuklarla birlikte soyulduğundan birkaç saniye içinde tertemiz bir yumurtaya kavuşabiliyorsunuz. Üstelik bekleme, soğuma gibi sorunlar da yaşanmıyor.