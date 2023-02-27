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Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir... Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Tom ve Jerry'nin gerçek yüzü!

Çocukken bayılarak izlediğimiz Tom ve Jerry bir kedi ve farenin atışmalarıyla onların günlük yaşamlarını konu alıyor. Bu çizgi filmde yer alan bi sahne ise görenlerin yüreğini parçlayack cinsten. İşte Tom ve Jerry'deki hüzünlü sahne.

takvim.com.tr
27.02.2023 09:18 - Son Güncelleme: 27.02.2023 09:18
Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir... Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Tom ve Jerry’nin gerçek yüzü!

Hepimizin izleyerek büyüdüğü Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan detay oldukça dikkat çekti. Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan kediler hakkındaki sahne insanoğlunun acımasızlığını ortaya çıkarıyor.

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Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir... Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Tom ve Jerry’nin gerçek yüzü!

Bu sahnenin o yaşta çocuklara izletilmesinin ne kadar uygun olduğu bilinmiyor fakat şimdi tekrar izlediğimizde o sahne resmen yürek parçalıyor.

Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir... Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Tom ve Jerry’nin gerçek yüzü!

9 Mayıs 2021'de, klasik bir çocuk çizgi filminden karanlık bir anı gösterdiği iddia edilen bir TikTok videosu yayınlandı.

Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir... Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Tom ve Jerry’nin gerçek yüzü!

Hikayede, bir kedi olan Tom, bir fare olan Jerry'yi kovalarken her zamanki şakalarını yapıyor ve merdivenlerden bir piyano düşüyor.

Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir... Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Tom ve Jerry’nin gerçek yüzü!

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