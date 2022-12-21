Bu karışım hem doğal hem de çamaşır suyu kadar etkili! Buzdolabı temizliğinin sırrı buymuş! Kokusuz taptaze gıdalar için...

Periyodik olarak buzdolabının özellikle iç kısmının temizlenmesi sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Tabii sadece sağlık değil, buzdolabının düzgün şekilde yüksek performansla çalışması için de ayrıca önemlidir. Buzdolabının daha düzenli ve temiz olması için çok fazla yiyecek tutmamaya özen göstermeliyiz. Dolu dolu olan buzdolapları genellikle dağınık ve sıkışık bir görüntü oluşturur ve bunun yanı sıra bozulan yiyecekleri de hemen fark edemeyebiliriz. İşte buzdolabı temizliğinin muhteşem formülü....