Bu karışım hem doğal hem de çamaşır suyu kadar etkili! Buzdolabı temizliğinin sırrı buymuş! Kokusuz taptaze gıdalar için...
Bireysel açıdan ele alınacak olan yöntemler ile beraber buzdolabı temizliği gerçekleştirmek mümkün.
Periyodik olarak buzdolabının özellikle iç kısmının temizlenmesi sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Tabii sadece sağlık değil, buzdolabının düzgün şekilde yüksek performansla çalışması için de ayrıca önemlidir. Buzdolabının daha düzenli ve temiz olması için çok fazla yiyecek tutmamaya özen göstermeliyiz. Dolu dolu olan buzdolapları genellikle dağınık ve sıkışık bir görüntü oluşturur ve bunun yanı sıra bozulan yiyecekleri de hemen fark edemeyebiliriz. İşte buzdolabı temizliğinin muhteşem formülü....
BUZDOLABI NASIL TEMİZLENİR?
Buzdolabının iç kısmını temizlemek için belli başlı bazı unsurları sıralı bir şekilde ele almak yeterlidir.
- Öncelikle küçük bir kovanın içerisine yarısı kadar su doldurulmalıdır.
- Üzerine 2 yemek kaşığı karbonat ile 4 yemek kaşığı sirke konmalıdır.
- Sirke ile karbonat dikkatli bir biçimde karıştırılmalıdır.
- Ardından sünger kullanmak suretiyle buzdolabının iç kısmının her bölümü temizlenebilir.
Bu yöntem günümüzde buzdolabının iç bölümünde yer alan tüm kötü durumların ortadan kalkmasına olanak tanımaktadır.
BUZDOLABI NEYLE SİLİNİR?
Buzdolabını silmek için birtakım doğal malzemeler kullanmak gerekmektedir. Özellikle bu konuda sünger ile beraber temiz bir bez kullanmak mümkün. İç kısmı hassas olduğundan dolayı mutlaka sünger hem temiz hem de pürüzsüz olmalıdır. Aynı zamanda karbonat ve sirke karışımı kullanmak suretiyle bu karışımı yavaş bir şekilde buzdolabının iç kısmına uygulamak mümkün. Tabii bu konuda özel olarak alınmış olan bez çeşitleri de yine kullanılabilir.
BUZDOLABI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?
Buzdolabı temizliği yapmak için mutlaka doğal malzemeler ile aşamalı bir şekilde işlem gerçekleştirilmesi gerekir.
- Öncelikle kontrol ve temizlik yapılmalıdır. Buzdolabının fişi çekilmeli, yiyecekler ile beraber aparatlar çıkarılmalıdır.
- Daha sonra çıkarılabilen parçalar hazırlanmış özel karışım ile beraber dikkatli bir şekilde silinmeli ve temizlenmelidir.
-Üçüncü aşamada buzdolabının iç kısmı ile beraber dondurucu bölümünü yine aynı dikkatli şekilde temizlenmesi gelir.
- Son olarak nemli bir bez ile beraber, buzdolabının iç kısmının her noktası kuru bir bez üzerinden temizlenmelidir.
Tüm bu işlemlerin ardından fiş takılabilir ve ardından yiyecekler dikkatli bir şekilde yerleştirilebilir.