Bu kan grubuna sahipseniz en güçlü sizsiniz! Güçlü bünye, partner seçimi, sağlam karakter... Hepsinin sırrı onda gizleniyor!

Kan grupları kişilik özelliklerini yansıtan bir faktör olarak kabul ediliyor. Bilimsel bir dayanağı olmayan bu iddialar sosyal medyada çok konuşuluyor. Kan gruplarından kişilik özellikleri çıkarmanın kökeni, kan gruplarındaki farklılıkların biyolojik etkilerine atfedilen yanlış anlayışlara dayanıyor. Özellikle bir kan grubu var ki onunla ilgili söylenen şeyleri duyunca şaşırıp kalacaksınız.