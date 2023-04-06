RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11'ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11'ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11'ini belirledi! Bu kadro olay yaratır! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay... Yapay zekanın belirlediği en iyi 11 tercihi klasik ve modern olarak ikiye ayrılıyor. 4-4-2 dizilişi ile belirlenen kadronun kalesinde Rüştü Reçber bulunuyor.

06.04.2023 09:31 - Son Güncelleme: 06.04.2023 09:32
Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11’ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Yapay zeka dünya futboluna damga vurmuş oyunculardan kurulu en iyi ilk 11'leri belirledi. Listede Türk futbol tarihi boyunca forma giymiş tüm futbolcular kapsama alındı ve yapay zeka en iyi 11'ini bu isimler arasından seçti. Popüler yapay zeka sohbet uygulaması Chat GPT Türk futbol tarihinin en iyi ilk 11'i ise kısa sürede dikkat çekti ve sosyal medyada viral oldu. Peki, Türk futbol tarihinin en iyi 11 futbolcusu kim oldu? İşte Türk futbolunun en iyi 11'leri!

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Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11’ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

İşte yapay zekaya göre Türk futbol tarihinin en iyi ilk 11'i

Kaleci: Rüştü Reçber
Sağ Bek: Fatih Terim
Stoper: Bülent Korkmaz
Stoper: Alpay Özalan
Sol Bek: Suat Kaya

Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11’ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Orta Saha: Hasan Şaş
Orta Saha: Nuri Şahin
Orta Saha: Tugay Kerimoğlu

Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11’ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Sağ Kanat: Yıldıray Baştürk
Sol Kanat: Gökmen Özdenak
Forvet: Metin Oktay

Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11’ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Bu listedeki oyuncular Türk futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Rüştü Reçber milli takımımızın en iyi kalecilerinden biri ve Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri oldu.

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