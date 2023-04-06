Bu kadro olay yaratır! Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11’ini belirledi! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...

Yapay zeka dünya futboluna damga vurmuş oyunculardan kurulu en iyi ilk 11'leri belirledi. Listede Türk futbol tarihi boyunca forma giymiş tüm futbolcular kapsama alındı ve yapay zeka en iyi 11'ini bu isimler arasından seçti. Popüler yapay zeka sohbet uygulaması Chat GPT Türk futbol tarihinin en iyi ilk 11'i ise kısa sürede dikkat çekti ve sosyal medyada viral oldu. Peki, Türk futbol tarihinin en iyi 11 futbolcusu kim oldu? İşte Türk futbolunun en iyi 11'leri!