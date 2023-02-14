Bu haftadan itibaren geçerli! Anasınıfı, İlk-ortaokul, lise öğrencileri... Mahmut Özer tek tek açıkladı! MEB’den flaş okul ve sınav kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Hem öğrenci hem öğretmen hem de velileri ilgilendiriyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası alınan kararları kamoyuyla paylaştı. Bilindiği üzere okullar önce 1 hafta tatil edilmişti. Öğrenciler 13 Şubat'ta okula başlayacaktı. Ancak Bakan Özer'in açıklaması üzerine 10 ilde okulların 1 Mart'a kadar kapatıldığı, diğer 71 ilde ise 20 Şubat'a açılacağı belirlendi. İşte MEB tarafından verilen kritik kararların tamamı ve Bakan Özer'in flaş eğitim, okul, sınav açıklamaları...