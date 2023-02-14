Bu haftadan itibaren geçerli! Anasınıfı, İlk-ortaokul, lise öğrencileri... Mahmut Özer tek tek açıkladı! MEB’den flaş okul ve sınav kararı!
Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri ile öğretmenler dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı okullar için harekete geçti. Mahmut Özer detayları az evvel tek tek açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Hem öğrenci hem öğretmen hem de velileri ilgilendiriyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası alınan kararları kamoyuyla paylaştı. Bilindiği üzere okullar önce 1 hafta tatil edilmişti. Öğrenciler 13 Şubat'ta okula başlayacaktı. Ancak Bakan Özer'in açıklaması üzerine 10 ilde okulların 1 Mart'a kadar kapatıldığı, diğer 71 ilde ise 20 Şubat'a açılacağı belirlendi. İşte MEB tarafından verilen kritik kararların tamamı ve Bakan Özer'in flaş eğitim, okul, sınav açıklamaları...
6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle önce 10 ilde ardından 81 il genelinde okullar tatil edildi.
13 Şubat'ta 71 ilde okulların açılması kararlaştırılmıştı ancak yeni açıklamayla 2. dönem 20 Şubat'a ertelendi. Mahmut Özer yaptığı açıklamada, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiyr'de 20 Şubat' kadar uzatma kararı aldık.'' demişti.
Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi. 1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini söyleyen Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.