Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! 1-2-3-4 Mart’ta başvurun!

Emeklilik hayatında maddi sıkıntılar çeken SGK emeklilerine yönelik PTT tarafından sunulan müjdeli haber ile birlikte, beklenen fırsat kapıda! Aktif Bank ile gerçekleştirilen birleşme sayesinde emekli vatandaşlar için kredi olanağı sunulacak. Üstelik bu kredi limiti tam 100 bin TL olarak belirlendi.