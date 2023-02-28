Bu fırsat kaçmaz! 100.000 TL alabilirsiniz! Emeklileri bayram ettirecek haber az önce geldi! 1-2-3-4 Mart'ta başvurun!
PTT, SGK emeklilerinin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir kampanyaya imza attı. Gerçekleştirilen ortak proje sayesinde artık ihtiyaç sahibi olan emekliler için maddi fırsatlar sunulacak. Yapılacak başvuruların online ya da PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebileceği bu kampanya ile emekliler, hayatlarında bir dönüm noktası yaşayacak.
28.02.2023 12:30 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:31
Emeklilik hayatında maddi sıkıntılar çeken SGK emeklilerine yönelik PTT tarafından sunulan müjdeli haber ile birlikte, beklenen fırsat kapıda! Aktif Bank ile gerçekleştirilen birleşme sayesinde emekli vatandaşlar için kredi olanağı sunulacak. Üstelik bu kredi limiti tam 100 bin TL olarak belirlendi.
Gerçekleştirilen ortak proje sayesinde artık ihtiyaç sahibi olan emekliler için maddi fırsatlar sunulacak.